В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам
Foto: Foto: Latvijas Okupācijas muzejs

31 мая муниципалитет Зедельгема демонтировал и передал на склад объект среды – памятник "Латвийский улей свободы". Он был посвящен памяти 12 тысяч латышских легионеров, которых после Второй мировой войны захватили союзники и заключили в лагерь рядом с этим бельгийским городом. О случившемся в среду сообщили представители Латвийского музея оккупации, пишет Latvijas avīze.

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О намерении самоуправления музей узнал из письма от 30 мая, но уже на следующий день столб с ульем, изготовленным художником Кристапом Гулбисом, был демонтирован. Памятник символизировал “активность и общественную деятельность пленных латышских легионеров, сохранивших веру в восстановление латвийской государственности”.

Памятник демонтировали без согласования с автором памятника и Музеем оккупации Латвии – партнером бельгийского самоуправления. По мнению музея, таким образом самоуправление Зедельгема проигнорировало принципы честного сотрудничества и проявило неуважение к многолетним партнерам.

По мере изменения политического баланса в рядах депутатов самоуправления Зедельгема и не без участия России в конце 2020 года в Зедельгеме была развернута кампания против памятника, в основном во франкоязычных валлонских СМИ. Вопрос подняли на уровне бельгийского федерального парламента, и улей стал заложником внутриполитической борьбы.

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