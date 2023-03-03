В Бельгии мать, убившая пятерых детей, выбрала эвтаназию

Жительница Бельгии, убившая пятерых своих детей, через 16 лет после совершенного ею преступления добровольно ушла из жизни, добившись права на эвтаназию.

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Женевьева Лермитт из города Невиль 28 февраля 2007 года зарезала своего сына и четырех дочерей в возрасте от 3 до 14 лет, пока муж был в отъезде. После этого она совершила попытку самоубийства, но этой ей не удалось, и она позвонила в службу спасения.

В 2008 году Лермитт приговорили к пожизненному заключению, а в 2019-м перевели из тюрьмы в психиатрическую больницу.

В Бельгии по закону люди могут выбрать эвтаназию в случае, если они испытывают непереносимые психологические или физические страдания, не поддающиеся лечению. При этом решение должно приниматься сознательно, взвешенно, и быть изложено в ясной форме.

"Именно это особую процедуру выполнила Лермитт с учетом мнений медицинских экспертов", — сообщил ее адвокат.

Психолог Эмили Маруа предположила в интервью телеканалу RTL-TVI, что Лермитт решила уйти из жизни именно 28 февраля в качестве символического жеста, в память о своих детях.

"Не исключено также, что она просто завершила начатое, поскольку она хотела уйти из жизни еще когда убила детей", — полагает эксперт.

Убийство сразу пятерых детей и последовавший за этим судебный процесс всколыхнули Бельгию.

На суде адвокаты утверждали, что их подзащитная страдает от психического расстройства, и ее нельзя отправлять в тюрьму. Однако присяжные пришли к выводу, что это было преднамеренное убийство, и приговорили Лермитт к пожизненному заключению.

В 2010 году Лермитт подала гражданский иск на 3 млн евро против своего бывшего психиатра, утверждая, что именно его бездействие привело к убийству, однако через 10 лет юридических препирательств иск был отозван.

В 2022 году правом на эвтаназию в Бельгии воспользовались 2966 человек — на 10% больше, чем в предыдущем году.

В большинстве случаев основной причиной был неизлечимый рак, однако по статистике почти трое из каждых четверых, подавших заявку, говорили не только о физических, но и о психологических страданиях.

С 2014 года в Бельгии право на эвтаназию стало распространяться и на детей, но только в случае, если они неизлечимо больны, испытывают сильные боли и родители не возражают против процедуры.