В Бельгии найден мертвым солдат, угрожавший известному вирусологу
Foto: Reuters/Scanpix

В Бельгии завершились продолжавшиеся четыре недели розыски вооруженного солдата, признанного опасным правым экстремистом и угрожавшего в числе прочих известному вирусологу. В воскресенье, 20 июня, федеральная полиция страны сообщила о том, что подозреваемый в терроризме военнослужащий Юрген Конингс, по всей видимости, найден мертвым.

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Тело было найдено прохожими в лесу на востоке страны, неподалеку от города Дилсен-Штокем. Первоначальные данные указывают на то, что речь идет о Конингсе и что он покончил с собой с помощью огнестрельного оружия. Расследование продолжается, указывается далее в заявлении.

46-летний Конингс пропал 17 мая после того как оставил "вызывающее тревогу" письмо с угрозами в адрес государства, а также общественных деятелей. В частности, угрозы были адресованы одному из ведущих ученых страны вирусологу Марку Ван Рансту, который за время пандемии неоднократно подвергался нападкам противников антивирусных мер. Ван Ранст вместе с семьей был доставлен в безопасное место и помещен под охрану полиции.

После этого бельгийская полиция начала поиск вооруженного солдата по подозрению в подготовке теракта. В операции участвовали вооруженные силы, были задействованы сотни солдат, бронетехника и военные вертолеты. Также был подключен Интерпол. По данным газеты Le Soir, до середины июня на поиски было потрачено около 650 000 евро.

Кроме того, исчезновение вооруженного военнослужащего вызвало политическую и общественную дискуссию. Несмотря на то, что Конингс из-за его симпатий к правым экстремистам числился в списке подозреваемых антитеррористического ведомства, он имел непосредственного доступа к складу оружия своего подразделения.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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