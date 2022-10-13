В Белгороде получил повреждения многоэтажный жилой дом. Перед этим в городе сработала ПВО, следует из сообщения мэра города Антона Иванова. "Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42г", — заявил он.

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Ранее медиа сообщили об обрушении части дома в результате попадания обломков ракеты. На многочисленных кадрах с места происшествия видно, что обрушилась часть крыши дома.

Информации о пострадавших пока нет.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что город обстреляли ВСУ и "работает ПВО". По его словам, "не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32". Он также сообщил о разрушениях на территории школы в селе Красное; школа была переведена на дистанционное обучение.