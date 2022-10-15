В Белгородской области под обстрел попала нефтебаза

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попала в Белгородском районе попала нефтебаза. Об этом сообщается в его телеграм-канале, пишет Новая газета. Европа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что из-за обстрела ВСУ на нефтебазе поврежден один из десяти резервуаров.

Кроме того, губернатор подтвердил, что под обстрел попал таможенный пункт в Шебекино.