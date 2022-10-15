В Белгородской области под обстрел попала нефтебаза

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попала в Белгородском районе попала нефтебаза. Об этом сообщается в его телеграм-канале, пишет Новая газета. Европа.
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ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что из-за обстрела ВСУ на нефтебазе поврежден один из десяти резервуаров.
Кроме того, губернатор подтвердил, что под обстрел попал таможенный пункт в Шебекино.
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