В Белгородской области при обстреле приграничного села погибла женщина

Село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу утром 3 октября, пишет "Медуза" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По утверждению чиновника, населенный пункт обстреляли ВСУ. В результате погибла 48-летняя местная жительница. Кроме того, есть разрушения в центре села, добавил Гладков.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.