В Белгородской области приостановили движение поездов из-за сбитых ракет

Движение поездов временно приостановлено в Новооскольском округе Белгородской области из-за упавших обломков ракет, пишет "Медуза" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

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По словам чиновника, утром 14 октября системы ПВО сбили несколько ракет в районе Нового Оскола. Обломки упали возле железной дороги, повредив линии электропередач.

"Ждем аварийные бригады. Уверен, что они очень быстро исправят ситуацию и движение будет восстановлено. Буду держать вас в курсе. Самое главное — пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

За последние сутки в Белгородской области произошли ряд инцидентов, которые местные власти связали с атаками со стороны Украины. Днем 13 октября Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгород, в результате чего обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Кроме того, по данным губернатора, ВСУ обстреляли таможенный пункт пропуска в Шебекино, а также село Красное Шебекинского городского округа. Вечером в поселке Октябрьский в результате обстрела был подорван склад с боеприпасами.