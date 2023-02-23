В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

Военный самолет разбился в Белгородской области РФ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Российское министерство обороны подтвердило гибель пилота, о других пострадавших не сообщается.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем", — сообщил Гладков.

По данным издания Baza, самолет Су-25 упал на сарай с сеном и загорелся. Пилот успел катапультироваться, но умер в больнице.

Позднее Минобороны РФ подтвердило гибель летчика, заявив, что самолет возвращался "после выполнения боевой задачи" (какой именно — не уточняется) на аэропорт базирования в Белгородской области.

По утверждению ведомства, причиной катастрофы стала техническая неисправность."Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", — отметили в минобороны РФ.

17 октября прошлого года самолет Су-34 упал около жилого дома в Ейске в Краснодарском крае. Пилоты успели катапультироваться и выжили, погибли 15 мирных жителей.

Белгородская область РФ граничит с Харьковской областью Украины. Власти российского региона регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны.