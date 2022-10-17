В Белом доме оценили ядерные учения РФ

США внимательно отслеживают ход ядерных учений РФ и пока не наблюдают признаков, свидетельствующих о готовности России применить ядерное оружие в войне против Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает NPR.

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По его словам, в рамках этих учений россияне будут передвигать некоторые из своих стратегических активов.

"Однако мы не видим признаков, что в рамках этих учений или в другом контексте президент РФ Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине", — заявил Кирби.

Он отметил, что сейчас учения РФ проходят по тому же плану, как и в предыдущие годы.

По словам Кирби, проведение таких учений в России запланировано на регулярной основе с целью проверки собственных ядерных возможностей.

Ранее сообщалось, что НАТО начинает проведение ежегодных ядерных учений Steadfast Noon в Европе.