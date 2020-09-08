В Белом доме разъяснили, почему Трамп может не носить маску

Президент США Дональд Трамп регулярно проверяется на наличие коронавирусной инфекции, в связи с чем он может позволить себе не носить защитную маску. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Мидоус, передает РИА "Новости".

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"Президент самый проверяемый (на вирус) человек в Америке. Я, наверное, второй самый проверяемый человек в Америке", — сказал Мидоус.

Известно, что с начала пандемии коронавируса американский лидер появлялся в маске на людях всего один раз, несмотря на свое заявление, надевает ее при встрече с другими людьми. Позже он говорил, что ему не нравится, как он как президент выглядит в маске.