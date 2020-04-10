В Белоруссии запретили продавать больше 10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки

Нормы единовременной реализации на некоторые товары медицинского назначения установили в Белоруссии.

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В частности, с 10 апреля по 1 июля в связи с резко возросшим спросом аптечные сети будут отпускать не более 10 медицинских масок и 40 таблеток парацетамола "в одни руки", сообщили в Минздраве.

Под ограничения попали таблетки парацетамола (200 мг и 500 мг), которые в данный период времени будут отпускать не более чем по 40 шт., а также лекарственные средства "Арпетол" (50 мг и 100 мг - будут отпускаться не более чем по 40 таблеток), "Флустоп" (не более 10 шт.), антисептические лекарственные средства, в том числе аптечного приготовления (не более двух упаковок). Максимально по 10 штук будут отпускаться медицинские маски и повязки, по пять пар - хирургические перчатки.

Норма отпуска дезинфицирующих средств для обработки рук зависит от объема. Гели и растворы объемом не более 100 мл можно будет купить по две упаковки, объемом от 100 мл до 1000 мл - по одной бутылке.

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в среду заявил, что на фоне COVID-19 в Белоруссии за две недели был продан 14-месячный запас парацетамола. Одной из причин повышенного спроса на парацетамол и другие лекарственные препараты министр назвал более низкие цены на них в Белоруссии, чем в сопредельных государствах.