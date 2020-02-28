В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства здравоохранения сообщает РИА "Новости".

"Сообщаем что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

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