В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, со ссылкой на пресс-службу белорусского Министерства здравоохранения сообщает РИА "Новости".

"Сообщаем что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Студент прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.