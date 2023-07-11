В белорусской тюрьме умер политзаключенный художник Алесь Пушкин

В Беларуси в возрасте 57 лет умер критик режима Александра Лукашенко, художник Алесь Пушкин. Об этом со ссылкой на егу жену Янину Демух сообщает издание "Медиазона".
Супруга Пушкина написала, что он скончался "ночью в реанимации при невыясненных обстоятельствах".
Алесь Пушкин – известный белорусский живописец-нонконформист, театральный художник, перформер, арт-куратор.
Пушкина задержали 30 марта 2021 года. Через год суд приговорил его пяти годам колонии строгого режима по обвинению в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и надругательстве над госсимволами (статья 370 УК).
На одном из заседаний суда 25 марта художник ранил себе живот в знак протеста. За это его отправили на 13 суток в карцер.