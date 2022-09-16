В Бердянске убиты замглавы оккупационной администрации и его жена, возглавлявшая комиссию по проведению референдума
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Бердянске убиты заместитель главы оккупационной администрации города Олег Бойко и его супруга Людмила, которая возглавляла местную территориальную избирательную комиссию по проведению референдума. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление местных властей.

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Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов также подтвердил, что супруги Бойко были убиты. Как уточняет подконтрольная РФ администрация Бердянска, убийство произошло у гаража Бойко в микрорайоне Колония.

Другие подробности не приводятся. На месте происшествия проходят следственные действия. В администрации обвинили в убийстве "киевский режим". В Украине случившееся не комментировали.

Олег Бойко отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства в военно-гражданской администрации Бердянска, которая была назначена после захвата города российскими военными. Его жена Людмила Бойко возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

С самого начала войны появляется информация о покушениях на убийства или убийствах чиновников, поддержавших вторжение России в Украину и назначенных в администрации оккупированных территорий. На фоне контрнаступления ВСУ, начавшегося в конце августа — начале сентября на нескольких направлениях, об этом сообщается все чаще.

Так, только в Бердянске за последний месяц, помимо убийства супругов Бойко, сообщалось о двух покушениях: 26 августа погиб заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников, 6 сентября — военный комендант Бердянска Артем Бардин.

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