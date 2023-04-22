В Берлин из Москвы прилетал особый рейс Ил-96, чтобы забрать 20 российских дипломатов

Особый рейс самолета Ил-96-300 ("Россия" Special Flight Squadron), выполнивший 22 апреля рейс RSD898 из Москвы в Берлин и обратно, связан с вопросом о персонале российских диппредставительств в Германии. Такую информацию предоставили Deutsche Welle в МИД ФРГ в ответ на запрос о назначении рейса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В МИД ФРГ сообщили, что "правительство Германии и российская сторона на протяжении последних недель находились на связи по вопросу о персонале соответствующих диппредставительств за рубежом. Этот рейс связан с этим".

По данным российского госагентства РИА "Новости", общее число российских дипломатов, высланных из Берлина, составляет более 20 человек. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, Россия приняла решение о высылке 20 дипломатов ФРГ.

Днем 22 апреля МИД РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что Москва "решительно осуждает" действия Берлина, "который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение".

В ответ на "очередную массовую высылку сотрудников российских диппредставительств в Германии", как это было названо в заявлении МИД РФ, Москва приняла решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ.

Судя по данным на сайте для отслеживания перелетов Flightradar24, самолет из Москвы в Берлин летел не прямым курсом (воздушное пространство стран Балтии для российских самолетов закрыто), а через Финский залив и через нейтральные воды Балтийского моря. Около 12.13 по местному времени самолет вылетел из аэропорта Берлина и спустя несколько часов приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Foto: Flightradar24.com

Официально о высылке российских дипломатов из Германии не сообщалось. МИД Германии заявил, что "принял к сведению" заявление России о зеркальном ответе на "массовую высылку" российских дипломатов из Германии.

О намерении МИД Германии выслать более 30 сотрудников российских дипломатических представительств в конце марта сообщило со ссылкой на свои источники издание Focus.

По данным российского государственного информагентства РИА "Новости", самолетом президента РФ - "бортом №1" - является четырехдвигательный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ. Это значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96.