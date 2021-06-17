В Берлине десятки полицейских пострадали в столкновениях со сквоттерами

В Германии 60 полицейских пострадали в столкновениях со сквоттерами, незаконно занимающими одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн.

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Беспорядки начались с того, что власти города отправили в здание инспекцию пожарной безопасности, но жильцы посчитали, что их хотят выселить, и начали забрасывать визитеров и подоспевшую полицию камнями.

По словам полицейских, камни летели отовсюду, в том числе с крыши. По их оценкам, в беспорядках участвовали не менее 300 человек.

Предыдущая попытка очистить здание предпринималась еще в 2016 году, но после того, как ранения получили 123 полицейских, сквоттеров оставили в покое.

В последние годы район Фридрихсхайн переживает бурную джентрификацию.

После объединения Германии в начале 1990-х годов многие районы Восточного Берлина пришли в упадок, а заброшенные дома были заняты незаконно.

Местные жители становятся на сторону сквоттеров, так как видят в них защиту от джентрификации и повышения коммунальных платежей.