В Берлине прошла акция против поставок вооружений Украине

По данным полиции, в организованном политиком Левой партии Вагенкнехт и феминисткой Шварцер митинге участвовали 13 тысяч человек. Они призвали отказаться от дальнейших поставок оружия Украине и начать переговоры.

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Перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина прошла массовая акция против дальнейших поставок вооружений Украине, обороняющейся от российского вторжения и за начало мирных переговоров с РФ. Организаторами митинга "Восстание за мир" выступили депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и феминистка Алиса Шварцер , опубликовавшие недавно в онлайн-петицию "Манифест мира", который подписали уже более 640 тысяч человек. По данным полиции, в митинге в субботу, 25 февраля, приняли участие около 13 тысяч человек. В свою очередь Вагенкнехт насчитала 50 тысяч участников.

Организаторы заявили о начале гражданского движения за мир

Шварцер заявила о начале гражданского движения, "которое крайне необходимо". "Давайте сегодня дадим старт новому, сильному движению за мир в Германии", — призвала в свою очередь Вагенкнехт. Она раскритиковала немецкую дискуссионную культуру, обвинив представителей общественности в ведении кампании против народа. По ее словам, участники митинга пришли на него, потому что считают, что правительство ФРГ не представляет их интересы, отдельно отметив канцлера Олафа Шольца, главу МИД Анналену Бербок, а также председателя комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Еще один из ведущих политиков Левой партии Грегор Гизи, выступая на акции, потребовал немедленного перемирия и поиска дипломатического решения конфликта Украины и РФ. По его словам, это не означает уступок российским требованиям. "Мы должны выйти из логики войны, углубившись в переговоры и диалог", — добавил он. По мнению Гизи, президент РФ Владимир Путин согласится на дипломатическое урегулирование, "поскольку ему стало ясно, что он не может получить всю Украину". "Этого Запад никогда не допустит. Суверенная Украина продолжит существовать", — добавил он.

Выступавшие указали на угрозу ядерной войны и войны на истощение

Другие выступавшие заявили об угрозе ядерной войны и осудили немецкие поставки оружия Украине. Актриса Коринна Кирххофф, в частности, повторила одно из центральных требований манифеста — призыв к диалогу с Россией. "Ведение переговоров не означает капитуляции. Переговоры означают достижение компромисса, причем с обеих сторон", — указала она.

Бывший генерал бундесвера Эрих Вад заявил о войне на истощение, в которой ни одна из сторон не сможет победить. "Каждый день войны приносит горы трупов", — отметил в свою очередь политолог и активист движения за мир 1980-х годов Ханс-Петер Вальдрих.

Акцию также поддержала известная пацифистская организация "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (IPPNW). "Мы подписали это обращение, потому что считаем, что перемирие является путем к миру", — заявила сопредседатель организации Ангелика Клауссен в эфире радиостанции RBB. По ее словам, поставки оружия лишь продлевают и усугубляют страдания людей, есть и риск перерастания конфликта в ядерную войну.

Акции и в других немецких городах

Акции против поставок оружия Украине прошли также в ряде других городов. Массовое мероприятие в центре Бонна прошло под лозунгом "Остановите убийства в Украине — за прекращение огня и переговоры". Одной из выступавших на ней была теолог и бывшая председатель совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман.

"Для меня важно, чтобы в Германии не только непрерывно шла дискуссия о предоставлении большего количества оружия — сначала каски, потом оборонительные вооружения, наступательные танки и, возможно, еще и истребители-бомбардировщики — но чтобы обсуждение концентрировалось на том, чтобы как можно скорее остановить убийства в Украине", — заявила она в эфире телеканала Phoenix. Кессман подчеркнула, что многие в Германии боятся дальнейшего распространения войны. "Есть реальные опасения ядерной войны, и мы не можем это просто отбросить", — добавила она.

Критика со стороны властей и оппозиции

Инициатива Вагенкнехт и Шварцер подвергается резкой критике, в том числе, со стороны правительства ФРГ. Они "пытаются продать как мир то, что империалистический диктатор навязывает Европе", уверен вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Он подчеркнул, что "мира хочет каждый, кто находится в здравом уме", но то, что предлагают Вагенкнехт и Шварцер — "это не мир, а химера" и введение населения в заблуждение. По словам вице-канцлера, если последовать воззваниям активисток, "это станет приглашением Путину нападать на другие страны".

В оппозиции также критикуют проведение данных акций. Исполнительный секретарь фракции социал-демократов в бундестаге Катя Маст отнеслась к идее активисток более критично — в комментарии изданиям медиагруппы Funke она указала, что организаторы играют на руку российской пропаганде, которая не преминет использовать фотографии и видео с митинга в своих целях. Сопредседательница Левой партии Жанин Висслер указала, что не примет участие в шествии своей коллеги по партии, так как "участвует в другой акции", и беспокоится о том, что призывы к участию в шествии звучат и в кругах правых.

Публикация "Манифеста за мир", который поддержали также некоторые деятели культуры, вызвала также шквал критики в СМИ, которые назвали изложенные в манифесте тезисы циничными и пренебрежительными по отношению к украинцам. В ответ на эту инициативу в ФРГ накануне годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину была запущена петиция с призывом не прекращать помощь Киеву. Ее среди прочих подписали глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, член комитета бундестага по международным делам Родерих Кизеветтер, председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер и другие депутаты парламента Германии.