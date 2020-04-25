В Берлине прошла демонстрация противников карантина

Несмотря на запрет проведения массовых мероприятий, в Берлине прошла акция протеста против ограничений, введенных властями в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2. В субботу, 25 апреля, на площади Роза-Люксембург-Плац в центре германской столицы собрались более тысячи противников локдауна, пишет Deutsche Welle.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Многие демонстранты стояли перез установленными полицией заграждениями, с помощью которых площадь была оцеплена с целью не допустить проведение массовой акции. Полиция неоднократно призывала людей разойтись, несколько человек были временно задержаны.

В целом акция прошла мирно, во второй половине дня ее участники постепенно покинули площадь. Порядок охраняли почти 200 полицейских в защитных масках. Подобные акции протеста также проходили каждую субботу на протяжении последних четырех недель. На 1 мая запланирована акция протеста в интернете.

Локдаун в Германии

20 апреля в Германии началось поэтапное ослабление карантинных мер, принятых в конце марта. В частности, открылись небольшие магазины, решено поэтапно возобновить занятия в школах. 30 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель обсудят первые итоги смягчения локдауна и возможность отменить дальнейшие ограничения.

По данным Института имени Роберта Коха, общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии превысило 152 тысячи, от последствий инфекции скончались 5,5 тысячи человек. За последние сутки в стране появилось 2 тысячи новых случаев коронавируса, вызывающего пневмонию Covid-19.