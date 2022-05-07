В Берлине в канун 9 мая запретили приносить флаги России и Украины
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В Берлине в канун 9-го мая власти запретили приносить флаги России и Украины - а также любую другую символику - на акции в честь 77-й годовщины победы во Второй мировой войне.

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Запрет распространяется на георгиевские ленточки и другую символику, в том числе и литер “Z” и “V”, используемых Кремлем и российскими войсками при военном вторжении в Украину.

Решение принято из-за чувствительности темы и во избежание провокаций, сообщили немецкие власти.

“Акт памяти, а также уважение к мемориалам и памятникам должны быть сохранены на фоне нынешней агрессивной войны России в Украины….Война не должна вылиться в конфликты или споры в Берлине, выходящие за рамки демократического дискурса”, - говорилось в заявлении берлинской полиции в пятницу.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник назвал такое решение Берлина "огромным скандалом" и "политической катастрофой" и потребовал его отменить.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу", - отметил украинский дипломат.

В эти дни в Берлине запланировано около 50 различных мемориальных акций.

По данным украинского издания "Европейская Правда", почтить память погибших во Вторую мировую войну солдат на мирной акции в Берлине планировали около 20 тыс. украинцев.

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BBC News Русская служба:

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