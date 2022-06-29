В Берлине в результате нападения на машину инкассаторов ранены 4 человека

В столице Германии группа преступников утром в среду, 29 июня, совершила нападение на автомобиль инкассаторов, припаркованный возле одного из филиалов Postbank близ центральной улицы Курфюрстендамм. В результате нападения были легко ранены четыре человека — двое охранников и две сотрудницы банка. Преступники, точное число которых пока не установлено, похитили деньги и скрылись. Сколько именно денег похищено, также не уточняется.

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Полиция задействовала около 90 сотрудников для поимки злоумышленников, однако результатов пока нет. По сообщению полиции, преступники при нападении применили газовые баллончики и сделали несколько выстрелов в воздух. Свидетельница, работающая в офисе над банком, слышала два выстрела и видела черный автомобиль и двух или трех мужчин в масках. По ее словам, все произошло очень быстро. Газета Bild опубликовала фото предполагаемой машины преступников — черного Audi.

В Берлине за последние годы совершен уже целый ряд успешных нападений на инкассаторов. В феврале неизвестные ограбили инкассаторский автомобиль возле одного из супермаркетов в районе Нойкельн. В 2021 году злоумышленники, одетые в униформу мусорщиков, напали на инкассаторское авто возле банковского филиала на Курфюрстендамм и похитили почти 650 тысяч евро. Суд приговорил одного из участников этого ограбления к семи годам тюрьмы, личности четверых других подельников до сих пор не установлены.