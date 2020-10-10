В Бишкеке ввели комендантский час и запретили митинги

В столице Киргизии Бишкеке запретили проведение собраний и митингов, а также ввели в столице комендантский час с 21:00 до 05:00. Об этом сообщает местное издание 24.kg со ссылкой на первый приказ коменданта Алмаза Орозалиева.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", власти запретили проведение уличных шествий, любых пикетов, спортивных и любых массовых мероприятий. В Бишкеке также установили особый режим въезда и выезда, запретили использовать аппаратуру, которую можно "использовать для нагнетания сложившейся обстановки", ограничили продажу алкоголя и ввели "особые правила пользования связью".

Протесты в Бишкеке начались 5 октября после проведения парламентских выборов. В первый день митингов протестующие захватили здание парламента и мэрии, а также освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. ЦИК признал выборы недействительными и отменил их.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке и распорядился ввести в город войска.