В Бишкеке ввели комендантский час и запретили митинги
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В столице Киргизии Бишкеке запретили проведение собраний и митингов, а также ввели в столице комендантский час с 21:00 до 05:00. Об этом сообщает местное издание 24.kg со ссылкой на первый приказ коменданта Алмаза Орозалиева.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как пишет портал телеканала "Дождь", власти запретили проведение уличных шествий, любых пикетов, спортивных и любых массовых мероприятий. В Бишкеке также установили особый режим въезда и выезда, запретили использовать аппаратуру, которую можно "использовать для нагнетания сложившейся обстановки", ограничили продажу алкоголя и ввели "особые правила пользования связью".

Протесты в Бишкеке начались 5 октября после проведения парламентских выборов. В первый день митингов протестующие захватили здание парламента и мэрии, а также освободили из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. ЦИК признал выборы недействительными и отменил их.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке и распорядился ввести в город войска.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Киргизия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Что привезти на память из Вентспилса
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов