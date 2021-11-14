В Болгарии проходят президентские и парламентские выборы
Foto: AP/Scanpix/LETA

В воскресенье, 14 ноября, в Болгарии проходят выборы депутатов парламента и президента. Это уже третьи выборы в Национальное собрание в этом году, сообщает агентство LETA.

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Очередные досрочные выборы были объявлены по причине того, что после июльских выборов партии не смогли прийти к соглашению о создании нового правительства.

О фрагментированном политическом ландшафте Болгарии также свидетельствует тот факт, что в президентских выборах участвуют 23 кандидата, хотя нынешний глава государства Румен Радев считается фаворитом.

Если ни одному из кандидатов не удастся набрать больше половины голосов, придется провести второй тур президентских выборов.

Согласно результатам опросов, больше всего голосов в ходе парламентских выборов может получить правоцентристская партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Однако вряд ли ГЕРБ сможет найти партнеров по коалиции для формирования нового правительства.

В то же время создать ориентированную на реформы коалицию могла бы создать новая партия "Продолжаем перемены", за которую готовы голосовать 16% болгар.

В целом, исходя из результатов опросов, в парламент могут попасть шесть партий.

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