В Болгарии считают "неизбежными" переговоры с РФ по газу

Министр энергетики технического правительства Болгарии считает необходимым для страны провести переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа, которые были прерваны в апреле. Росен Христов не сказал когда начнутся переговоры с российским монополистом, но подчеркнул, что они необходимы, для того, чтобы Болгария получила более дешевый газ. "В связи с требованиями промышленности и профсоюзов, переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок газа неизбежны", — цитирует Христова агентство Reuters в понедельник, 22 августа.

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Болгария покрывала более 90 процентов своих потребностей за счет российского газа, пока "Газпром" в апреле не прекратил поставки в страну. Это произошло потому, что бывшее правительство в Софии из-за европейских санкций за вторжение России в Украину отказалось оплачивать газ в рублях, как того требовала Москва. Срок действия долгосрочного контракта с "Газпромом" истекает в конце 2022 года.

В настоящее время Болгария, которой требуется около трех миллиардов кубометров газа в год, треть получает от Азербайджана, а остальное покупает на мировом рынке.

В Болгарии опасаются увеличения влияния Кремля

Христов обвинил бывшее правительство премьер-министра Кирилла Петкова в дестабилизации отношений с Москвой из-за российского вторжения в Украину. "Ситуация с "Газпромом" не радужная. Мы должны сейчас обратиться к ним. Переговоры будут очень жесткими и трудными", — сказал министр. Правительство Петкова распалось в июне после всего шести месяцев пребывания у власти. Сформировать новое правительство не удалось, поэтому президент Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил временное техническое правительство.

2 августа сотни болгар вышли на акцию протеста против временного правительства, опасаясь, что оно будет добиваться возобновления поставок российского газа, что усилит влияния Кремля на болгарскую экономику. Посол России в Болгарии заявила 21 августа, что поставки газа могут быть возобновлены, если на то будет политическая воля властей в Софии. Но при условии, что оплата будет производиться в рублях.