В Болгарии утвердили сразу двух премьер-министров. Они обещают положить конец политическому кризису

В ближайшие полтора года правительство Болгарии по очереди будут возглавлять кандидаты от двух блоков, получивших наибольшее число голосов на прошедших в апреле парламентских выборах. Как пишет Politico со ссылкой на заявления участников коалиции, таким образом они хотя положить конец политическому кризису в стране — за последние два года болгары выбирали депутатов пять раз.

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По итогам последних парламентских выборов 26,49% голосов получило объединение партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС), еще 24,56% избирателей поддержали блок, состоящий из партий "Мы продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП-ДБ). Суммарно эти два альянса заняли 133 из 240 кресел в национальном парламенте.

В течение следующих девяти месяцев правительством Болгарии будет руководить представитель ПП-ДБ, ученый и экс-министр образования Николай Денков. Посты его заместителя и министра иностранных дел займет Мария Габриэль — ради этого она уйдет с должности еврокомиссара по инновациям, науке, культуре, образованию и делам молодежи. Затем на шесть месяцев Денков и Габриэль поменяются местами.

Основной целью коалиции, отмечает Politico, станет проведение конституционных реформ и борьба с коррупцией в судебной системе. Денков также говорил, что среди планов правительства — выполнение всех требований, связанных с "полноправным" членством страны в ЕС. Вероятно, речь идет в том числе о присоединении к Шенгенской зоне.

За последние два года в Болгарии парламентские выборы прошли уже пять раз, трижды президент страны назначал временное правительство. В 2017-2021 годах кабинет министров почти полностью состоял из членов ГЕРБ.