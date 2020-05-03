В Боливии разбился самолет с испанскими репатриантами, шесть человек погибли
Foto: AP/Scanpix/LETA

Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолета ВВС Боливии, сообщает газета Pagina Siete.

Самолет вылетел из города Тринидад на севере страны и направлялся в Санта-Крус. На борту самолета находились двое пилотов и четверо граждан Испании — их должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

Все находившиеся на борту погибли. Причину катастрофы предстоит выяснить совету по расследованию авиационных происшествий.

По данным издания, в течение восьми дней совет предоставит полный отчет о факторах, которые послужили причиной катастрофы.

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