В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, где началась пандемия коронавируса, выписаны из больницы все ранее заразившиеся им пациенты, сообщает Deutsche Welle.

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По данным национальной комиссии по вопросам здравоохранения, последний пациент с COVID-19 покинул одну из уханьских больниц 24 апреля. В городе было выявлено более 46,4 тысячи инфицированных коронавирусом, то есть 54% от общего числа в Китае. Более 3,8 тысячи пациентов с COVID-19 в Ухане умерли, это 84% всех летальных исходов от коронавируса в КНР.

На 26 апреля коронавирус в мире зафиксирован почти у 3 млн человек, скончались свыше 200 тысяч. Выздоровели около 840 тысяч человек.