В Бразилии от коронавируса вылечили 99-летнего ветерана Второй мировой войны

В Бразилии выписали из больницы 99-летнего Эрманду Пивета после того, как он полностью выздоровел от коронавируса нового типа, сообщает 15 апреля новостной портал Globo.

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Он проходил лечение в больнице вооруженных сил Бразилии в столице страны. Выписка прошла под аплодисменты и музыкальное сопровождение.

"Это была страшная битва для меня, она оказалась более значительной, чем те, что были на войне", — сказал Пивета.

Эрманду Пивета служил в бразильских артиллерийских войсках в Африке в годы Второй мировой войны.

Segundo o Ministério da Saúde, Ermando Pivetta é a pessoa mais velha a se recuperar da Covid-19 no Brasil: https://t.co/EJuwyfbyHp #Edicao18 #GloboNews — GloboNews (@GloboNews) April 14, 2020

Бразилия — одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке. С начала вспышки в стране зафиксировано 25 тыс. случаев заболевания, около 1,5 тыс. человек скончались. Более 14 тыс. выздоровели.