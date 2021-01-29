В Бразилии зафиксированы два случая одновременного заражения двумя типами коронавируса

Два случая одновременного заражения двумя вариантами коронавируса нового типа зафиксированы в Бразилии, сообщает Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Оба случая выявлены в южной части страны, заболевшим около 30 лет, указано в сообщении. Отмечается, что у пациентов наблюдались легкие симптомы Covid-19, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором, госпитализация не потребовалась.

Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по числу случаев Covid-19. За весь период пандемии коронавирусом заразились более 9 млн жителей страны, число летальных исходов заболевания превышает 200 тысяч.