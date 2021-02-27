В Британии эвакуировали тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

В Великобритании возле университета города Эксетер нашли неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны. Военные решили ее подорвать, для чего из ближайших домов эвакуировали несколько тысяч человек. Об этом говорится в Twitter местного управления полиции.

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"Эвакуация нескольких тысяч человек завершена", — отмечается в сообщении. В Facebook полиции указано, что среди них около 1,4 тыс. студентов университета Эксетера.

Всего эвакуация затронула более 2 тыс. домов. Кроме того, в районе ограничили автомобильное движение.

По данным полиции, боеприпас обнаружили на строительной площадке на частной территории. Его обезвреживание передали под контроль армии, которая произвела управляемый взрыв бомбы.