В Британии новым директором электронной разведки GCHQ назначена Энн Кист-Батлер. Это первая женщина на этом посту

Директором британской электронной разведки — Центра правительственной связи, или GCHQ, — назначена Энн Кист-Батлер. Это первая женщина, возглавившая эту спецслужбу в ее истории, все предыдущие 16 директоров были мужчинами.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время Кист-Батлер занимает пост заместителя директора МИ5. К своим обязанностям в новом качестве она приступит в мае.

Нынешний директор GCHQ, сэр Джереми Флеминг, занимал эту должность на протяжении шести лет и в январе объявил о намерении оставить свой пост.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли, которому подотчетны разведывательные службы, назвал Энн Кист-Батлер "идеальным кандидатом, чтобы возглавить GCHQ".

По его словам, у нее "впечатляющий послужной список в сердце сети национальной безопасности Соединенного Королевства, где она помогала противодействовать угрозам со стороны террористов, киберпреступников и злонамеренных иностранных держав".

Кист-Батлер в прошлом уже работала в GCHQ, она отвечала там за борьбу с терроризмом и организованной преступностью.

Она заявила, что миссия службы "и сегодня остается столь же вдохновляющей, как и во времена ее основания, более 100 лет назад".

"Только за последний год GCHQ добыл жизненно важные разведданные, использованные при формировании ответа Запада на незаконное российское вторжение в Украину, помог сорвать террористические заговоры и неустанно боролся с сохраняющейся угрозой вымогательских программ, действие которых дорого обходится Соединенному Королевству", — заявила она.

Кист-Батлер также поблагодарила уходящего директора GCHQ за "прозорливость и преданность". Со своей стороны сэр Джереми указал: "Я не одно десятилетие работаю с Энн и знаю, что она- это правильный выбор, у нее богатый опыт в разведке и сфере безопасности в сегодняшнем технологичном мире".

Процессом подбора кандидатов на должность главы GCHQ руководил Саймон Кейс — секретарь кабинета министров, то есть высший из неполитических кадровых чиновников государственной службы. Назначение согласовано также с премьер-министром.

Энн Кист-Батлер родилась в Кембридже, но училась в университете в Оксфорде, где изучала математику. Она замужем, у нее трое детей, по информации GCHQ, свободное от работы время она предпочитает проводить с семьей, а также выгуливать своих собак.

GCHQ отсчитывает свою историю с начала Первой мировой войны. Она всегда носила не привлекающие внимание названия, но под нынешним известна с 1939 года. Ее специализацией всегда была защита правительственных коммуникаций, перехват иностранных сообщений и взлом шифров. Именно ей приписывается главная заслуга во взломе шифров шифровальной машины "Энигма", использовавшейся в нацистской Германии.

Главный центр GCHQ располагается в городе Челтнэме на западе Англии. Она тесно сотрудничает со службами аналогичного профиля в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии (альянс "Пять глаз").

В 2013 году, благодаря разоблачениям Эдварда Сноудена, стало известно, что GCHQ имеет доступ к подводным оптоволоконным кабелям в разных уголках земного шара, сохраняя и перерабатывая гигантские объемы передаваемых по ним данных — Сноуден тогда утверждал, что британская разведка в этом отношении опережает американское Агентство национальной безопасности.