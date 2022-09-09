В Британии объявлен национальный траур в связи со смертью Елизаветы II

Букингемский дворец и правительство Великобритании официально объявили о начале периода национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Он должен соблюдаться с пятницы, 9 сентября. О дате похорон будет объявлено отдельно.

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Флаги на королевских резиденциях были приспущены 8 сентября и останутся в таком положении до 08.00 дня, который последует за завершением траура.

Организаторы не обязаны отменять или переносить развлекательные или спортивные мероприятия в Соединенном Королевстве, но могут сделать это, если сочтут необходимым. Называются специальные места в Лондоне, Виндзоре, Сандрингеме, Белфасте, Эдинбурге, Балморале и Кардиффе, где можно возложить цветы. В Лондоне, к примеру, планируется разбить цветочный сад в Грин-парке, недалеко от Букингемского дворца.

В Гайд-парке и в лондонском Тауэре 9 сентября состоятся памятные салюты. По одному залпу выпустят в честь каждого года жизни Елизаветы.

Смерть монарха

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября, на 97-м году жизни. Рядом с Елизаветой в замке Балморал в Шотландии находились на тот момент наследник престола принц Чарльз (ныне — монарх Карл III) с супругой, герцогиней Корнуолльской Камиллой, и сестрой, принцессой Анной. Кроме того, в замок прибыли второй сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский и младший сын принц Эдвард, граф Уэссекский, а также внук, принц Уильям.

Супруга Уильяма, герцогиня Кембриджская Кэтрин осталась в Виндзоре. Еще один внук, принц Гарри, прибыл в Балморал чуть позже. Его супруга, герцогиня Сассекская Меган, не сопровождала Гарри.

70-летие пребывания Елизаветы II на троне

Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие пребывания Елизаветы II на троне. Она стала первым британским монархом с таким сроком правления.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти отца — короля Георга VI.

После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании стал 73-летний Карл III, бывший принц Чарльз. Он дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником престола.