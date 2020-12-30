В Британии одобрили вакцину компании AstraZeneca. Делать прививки начнут в начале января

Британские власти одобрили для медицинского применения вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Британия стала первой страной в мире, которая одобрила препарат от AstraZeneca.

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Британия заказала 100 млн доз, и этого будет достаточно, чтобы охватить 50 млн человек. С учетом заказа на вакцину компаний Pfizer и BioNTech количества доз хватит для всего населения страны.

Вакцина была разработана в начале 2020 года, а испытания на первом добровольце состоялись в апреле. Затем в тестировании приняли участие тысячи людей.

В отличие от вакцины Pfizer и BioNTech, которой для хранения требуется температура не выше -70 градусов Цельсия, вакцину от AstraZeneca можно хранить в обычном холодильнике, поэтому ее будет проще транспортировать.

AstraZeneca сообщила, что сможет обеспечивать до 2 млн доз вакцины в неделю. В Британии с начала массовой вакцинации были привиты более 600 тыс. человек.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал создание вакцины триумфом британской науки.

It is truly fantastic news — and a triumph for British science — that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use. We will now move to vaccinate as many people as quickly as possible. pic.twitter.com/cR4pRdZJlT — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020

"Теперь мы будем вакцинировать как можно больше людей и как можно быстрее", — сказал он.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в интервью Би-би-си назвал одобрение вакцины важным моментом в борьбе с вирусом.

"2021 год может стать годом надежды и восстановления, потому что мы видим, как можно выйти из пандемии", — отметил он.

Накануне за сутки в стране было выявлено более 53 тыс. новых случаев Covid-19, это самый высокий показатель после того, как было начато массовое тестирование. Умерли 414 человек.

Как ожидается, вакцинация препаратом от AstraZeneca начнется в понедельник, 4 января.