В Британии "парализована" половина железнодорожной сети: тысячи сотрудников отрасли проводят забастовку
Foto: AP/Scanpix/LETA

В четверг, 23 июня, по всей Великобритании нарушено железнодорожное движение, поскольку тысячи сотрудников отрасли начали уже вторую забастовку на этой неделе, требуя повышения зарплаты. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на Reuters.

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Профсоюз сотрудников железной дороги, судоходства и транспорта (RMT) организовал забастовку после безуспешных дискуссий о повышении зарплаты и улучшении условий труда.

Организация требует, чтобы темп роста зарплаты не отставал от инфляции, поскольку стремительно растущие цены на продукты и топливо поставили многие домохозяйства на грань краха.

В свою очередь, правительство Великобритании призывает воздержаться от резкого повышения зарплат, чтобы не вызвать спиральный рост инфляции.

В четверг курсирует только один из пяти поездов, движение частично функционирует только на основных маршрутах, в то время как половина железнодорожной сети Великобритании не работает.

Движение поездов началось утром в четверг, в 7.30 (9.30 по латвийскому времени) и будет закрыто в 18.30.

RMT предупреждает, что в случае, если требования не будут выполнены, забастовки продолжатся. Следующая забастовка может состояться уже в субботу.

Тем временем правительство объявило о планах внести поправки в закон, разрешающие компаниям нанимать временных работников, что позволит решить проблему нехватки рабочей силы во время забастовок.

В то же время профсоюзы других отраслей готовятся к забастовкам.

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