В Британии планируют бороться с Covid-19 третьей дозой вакцины

Власти Британии намерены предложить людям старше 50 лет ввести третью дозу вакцины от коронавируса для того, чтобы эффективнее бороться с пандемией и, в частности, с распространением новых штаммов, сообщает РБК со ссылкой на публикацию The Times.

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По данным газеты, сейчас рассматриваются два варианта: использование вакцин, специально разработанных для того, чтобы бороться с мутациями коронавируса, или введение третьей дозы вакцин, которые уже используются в стране (Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna).

Эти препараты, пишет газета, не так эффективно борются с распространением зарубежных штаммов, как с распространением британского.

The Times сообщает, что первые исследования этих двух опций вселили в правительство Британии надежду на то, что их будет достаточно для борьбы с существующими и новыми мутациями. Кроме пожилых, власти намерены предложить третью прививку людям с сопутствующими заболеваниями, из-за которых они находятся в группе риска. Один из способов введения третьей дозы — во время ежегодной вакцинации от гриппа, но в другую руку, уточняет газета.

Она также приводит слова высокопоставленного члена правительства, который заявил, что в результате ревакцинации уровень защиты населения от Covid-19 может быть настолько высок, что к Рождеству пандемия сойдет на нет и "отойдет на второй план", как любая циркулирующая болезнь. "Настолько, что более молодым людям уже не понадобится делать третью прививку, потому что передача вируса окажется на низком уровне", — пояснил он.