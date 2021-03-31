В Британии появился памятник Грете Тунберг
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Британии около Университета Уинчестера установили памятник шведской активистке Грете Тунберг, передает "Би-би-си".

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В администрации университета заявили, что это первый в мире памятник Тунберг в человеческий рост.

Стоимость памятника составила 24 тысячи фунтов стерлингов, что вызвало недовольство студенческого союза.

Председатель студенческого объединения университета Меган Болл заявила, что Тунберг — это "фантастический образец для подражания для всех, как человек, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах", но учащиеся не поддержали установку памятника ей.

Она пояснила, что на фоне пандемии коронавируса студенты особенно нуждались в финансовой поддержке.

В университете ответили, что деньги не предназначались для поддержки студентов или отплаты труда работников.

Ранее Грета Тунберг раскритиковала подход администрации президента США Джо Байдена к климату.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru
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