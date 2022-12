В Британии пьяные Санта-Клаусы на БТР заблокировали въезд в деревню

В Британии пьяные военные реконструкторы в костюмах Санта-Клауса попытались проехать в деревню Ангаррак на БТР, застряли и перекрыли въезд, сообщает Cornwall Live.

В Twitter появился ролик, на котором можно увидеть, как реконструкторы сидят в застрявшем БТР, люди поблизости толкают находящийся рядом автомобиль, а за ними образовалась пробка.

Видео сняли местные жители, которых выходка реконструкторов привела в ярость. Они ругали "санта-клаусов" за попытку проехать по узким улочкам и были недовольны тем, что из-за них нельзя полюбоваться рождественскими украшениями.

Прибывший инспектор дорожного движения стал отчитывать нарушителей, а один из "санта-клаусов", будучи пьяным, стал с ним спорить. О том, был ли пьян водитель БТР, не сообщается.

Come on Santa you can get a tank through there! #angarrack #Cornwall #santaonthelash #hohoho pic.twitter.com/X5JSusxCfH