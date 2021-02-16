В Британии выявили еще один штамм коронавируса, он обнаружен уже в 10 странах

В Великобритании выявили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм обнаружен уже в 10 странах, сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.

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Шотландские ученые пришли к выводу, что новый вариант вируса отличается способностью быстрее проникать в клетки организма и может оказаться более устойчивым к антителам.

Новый штамм, получивший название B1525, обнаружен в Дании (35 случаев), Великобритании (32), Нигерии (12), США (7), Франции (5), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1).

Первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены еще в декабре прошлого года, говорится в материале. Отличие нового штамма заключается в мутации шиповидного белка, который помогает коронавирусу быстрее проникать в клетки организма. По мнению шотландских ученых, мутация в шиповидном белке помогает вирусу лучше уклоняться от антител.