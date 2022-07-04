В Британии запущен процесс передачи полномочий Елизаветы II принцу Чарльзу
Foto: AP/Scanpix/LETA

Британская королева Елизавета II передает наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщило издание Daily Mail.

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Отмечается, что впервые за последние десять лет Букингемский дворец пошел на сокращение нагрузки 96-летней монархини. В частности, речь идет о таких официальных обязанностях, как открытие парламента, назначение премьер-министра, прием первых должностных лиц других стран и нанесение государственных визитов.

Теперь их исполнение возьмет на себя 73-летний принц Чарльз. Как указано, в этом году он уже присутствовал вместо матери на мероприятиях, требующих участия монарха и стоявших в графике королевы.

Как известно, Елизавета II царствует уже 70 лет.

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