В Брянске снова подорвали железную дорогу, в Севастополе слышны взрывы

В Брянске в результате трех взрывов вечером 2 мая согли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. В Севастополе также были слышны взрывы, глава аннексированного города Михаил Развозжаев утверждает, что это профилактическая тренировка систем ПВО.

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Сразу три взрыва прогремели на железнодорожных путях в Брянской области. Как пишет "Эхо Москвы" со ссылкой на телеграм-каналы, инцидент произошел в районе станции Снежетьская в 12 км от Брянска. Пострадавших нет, 20 вагонов грузового поезда согл с рельс. В РЖД сообщили, что авария произошла из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта". РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, пишет, что произошел подрыв железнодорожного полотна.

Из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. Сейчас сотрудники МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества. Также среди упавших вагонов есть пустые и с металлоломом, пишет Baza.

Накануне в Брянской области в результате диверсии сошел с рельсов состав с нефтью.

В Севастополе вечером 2 мая были слышны взрывы. Глава города Михаил Розвозжаев утверждает, что это "профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО". "Радио Свобода" по фотографиям геолоцировало место взрыва и пришло — это бывшая учебно-тренировочная база пограничников в районе балки Джабанак рядом с поселком Школьное, в нескольких километрах от аэропорта Симферополя.