В Брянской области России взорвали железнодорожные пути: с рельсов сошел поезд с топливом

В Брянской области, граничащей с Украиной, в результате подрыва пути с рельсов сошел поезд, перевозивший топливо, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богмаза в Telegram, российский Telegram-канал "База".

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"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава, — сообщил Богомаз. — Пострадавших нет". По его словам, на месте работают оперативные службы. Движение на этом участке дороги приостановлено.

По данным "Базы", состав с 60 вагонами был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами. Сообщается, что с рельсов сошел локомотив, а 7-8 вагонов теперь лежат на боку. Был пожар.

Российские спецслужбы после начала войны уже не раз сообщали о задержании подозреваемых в подготовке диверсий на железных дорогах.

В середине апреля издание "Медиазона" подсчитала, что по делам о диверсиях на железных дорогах в России задержали больше 65 человек, каждый третий из них — несовершеннолетний.