В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан

В Клинцовском районе упал украинский легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ по Брянской области.
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"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск", — цитирует РИА Новости сообщение погрануправления ФСБ.
Пилот задержан российскими пограничниками.
Село Бутовск находится на западе Брянской области, примерно в 30 км от границы с Черниговской областью Украины.
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