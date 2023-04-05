В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет, пилот задержан
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Клинцовском районе упал украинский легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ по Брянской области.

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"Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск", — цитирует РИА Новости сообщение погрануправления ФСБ.

Пилот задержан российскими пограничниками.

Село Бутовск находится на западе Брянской области, примерно в 30 км от границы с Черниговской областью Украины.

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