В Брюсселе из-за погромов возле участка полиции задержано более ста человек
Foto: AFP/Scanpix

В Брюсселе после беспорядков возле одного из полицейских участков задержано более ста человек, сообщил министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн в четверг, 14 января. Накануне около пятисот человек устроили акцию протеста возле этого участка из-за смерти 23-летнего мужчины, скончавшегося после проверки на соблюдение коронавирусных ограничений.

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Вечером 13 января демонстранты, по сообщению полиции, жгли мусорные контейнеры, били стекла и громили автомобили. В ходе беспорядков пострадали один погромщик и четверо полицейских. Из-за акции протеста временно застрял в своем автомобиле король бельгийцев Филипп, ехавший из дворца в центре Брюсселя в замок Лакен в северной части столицы Бельгии. Автомобиль монарха не пострадал. Через короткое время кортеж Филиппа и охранников возобновил движение.

Согласно предварительным данным, 23-летний мужчина, смерть которого стала поводом для протестов, скончался 9 января в результате остановки сердца. По версии прокуратуры, полиция вечером того дня хотела проконтролировать группу людей, собравшихся несмотря на коронавирусные запреты. Этот мужчина обратился в бегство, но был почти сразу же задержан и доставлен в полицию для допроса. Там он потерял сознание и вскоре умер в больнице.

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Source

Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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