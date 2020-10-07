В Брюсселе из-за роста случаев Covid на месяц закроют бары и кафе
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти Брюссельского столичного региона в Бельгии в среду решили закрыть все бары и пабы с целью сдержать распространение коронавируса, сообщают западные СМИ.

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Эти ограничения вступят в силу в четверг в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому) и продлятся как минимум месяц.

Ограничение распространяется также на чайные, кафе, кафетерии при спортклубах и приемных залах по всей столице. При этом рестораны в Брюсселе продолжать работать.

"Если мы ничего не будем делать, ситуация ухудшится", - приводят СМИ слова главы правительства Брюссельского столичного региона Руди Верворта.

СМИ напоминают, что в классификации столиц европейских стран по уровню распространения Covid-19 Брюссель стоит на втором месте после Мадрида. На третьем месте располагается Париж.

Данные бельгийского исследовательского института Sciensano свидетельствуют, что среднесуточный прирост случаев коронавируса в Брюсселе с 27 сентября по 3 октября составил 2466 - это на 57% выше показателей за предыдущий недельный период.

Во вторник телерадиокомпания RTBF сообщала, что бельгийцам из-за коронавируса придется с пятницы сократить круг ближнего общения до трех человек. С кругом ближнего общения можно будет общаться без маски и не соблюдать социальную дистанцию. Что касается других контактов, к себе домой можно будет приглашать не более четырех человек. Это правило в равной степени относится и к встречам в ресторанах, кафе и отелях.

Такая мера продлится месяц, после чего власти снова проанализируют эпидемиологическую ситуацию.

В Бельгии с начала пандемии Covid-19 диагностировали свыше 134 тыс. заражений коронавирусом, более 10 тыс. инфицированных скончались.

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Интерфакс

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Интерфакс

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