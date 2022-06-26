В Брюсселе украинцы оказались на грани бездомности. Бельгийцы не хотят сдавать им жилье

Многим украинским беженцам в бельгийском Брюсселе приходится покидать дома, потому что хозяева больше не хотят, чтобы они там находились, рассказала приехавшая из Киева 32-летняя Алина Коханко-Парандий. Об этом пишет EUobserver.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Женщина приехала из Киева вместе с мамой и маленькой дочерью в Брюссель почти три месяца назад. С тех пор она работала связующим звеном между властями Брюсселя и другими украинцами в рамках более широких усилий города по вовлечению беженцев в процесс принятия решений.

"У нас сложилась ситуация, когда люди хотят поехать в отпуск и не хотят, чтобы украинцы оставались у них дома. Они хотят, чтобы беженцы покинули их дома. Кроме того, мы знаем, что есть украинцы, которые оказались на улице", — сказала Алина в интервью EUobserver в понедельник, 20 июня.

Женщина отметила, что некоторые беженцы спят на вокзале Миди в центре Брюсселя.

Помимо острого жилищного кризиса, который будет только ухудшаться, Коханко-Парандий указала на то, что бельгийская администрация и ее многочисленные муниципальные коммуны в Брюсселе слишком медлительны в принятии решений.

Бельгийские арендодатели также не хотят сдавать квартиры украинцам, поскольку их статус временной защиты истекает в марте следующего года. Типичные бельгийские контракты на аренду часто растягиваются на три, шесть или девять лет. Тем временем, другие домовладельцы настороженно относятся к получению депозитов от брюссельского общественного центра социального обеспечения, также известного как CPAS.

Как пишет EUobserver, в Ariane, специальном перевалочном пункте для прибывающих украинцев, который находится в ведении Фламандского Красного Креста и расположен в самом богатом районе Брюсселя Волюве-Сен-Ламбер, плачевные условия.

Некоторые застревают в центре на несколько недель подряд, не имея возможности зарегистрироваться, чтобы защитить свои права. Также, по словам Коханко-Парандий, некоторым украинцам трудно адаптироваться к новой стране проживания.

"Вы приезжаете сюда и просто должны начать с самого начала", — сказала она.

Коханко-Парандий не одинока в своем стремлении решить проблемы жилья для беженцев и работает с другими, в том числе с гражданами России в Брюсселе. Среди них есть и Екатерина Клиффорд, 47-летняя россиянка, последние четыре года проживающая в Брюсселе.

"Никто не ожидал, что так долго нужно будет размещать семьи, для некоторых это еще и просто дорого", — заявила она.

По словам городских властей, большая часть жителей Брюсселя тратит около 50% своего ежемесячного дохода только на аренду жилья.

Как указала Клиффорд, волонтеры по всей Бельгии работают сверхурочно, чтобы найти жилье для украинцев. Делается это для того, "чтобы они не оказались на улице".

Правительственный координатор Брюсселя по Украине Пьер Верберен заявил, что в настоящее время в Брюсселе находится около 8000 украинских беженцев. Ожидается, что до конца года эта цифра увеличится примерно до 12000 человек, отметил Верберен.

План решения проблемы с размещением украинцев включает в себя превращение офисных помещений в коллективные жилые дома для беженцев — идея, которая впоследствии может быть использована для решения острого кризиса бездомности в городе. Однако такие решения не принимаются без предварительного вовлечения украинцев, что является новым подходом в Брюсселе.

"Мы интегрируем украинцев и получателей временной защиты во все процессы принятия решений, касающихся беженцев из Украины", — сказал он.

Это включает в себя создание рабочих групп, занимающихся такими областями, как частное жилье, образование, рабочие места и здравоохранение. Однако Верберен признал, что ситуация по-прежнему удручающая.

"Брюссельцам, которые принимают украинцев, надоела вся администрация, потому что она слишком сложная. Гражданская солидарность многими рассматривается как провал государства", — отметил он.

Координатор указал, что предпринимаются усилия по установке сотрудничества между институциональной поддержкой и простыми людьми, принимающими беженцев.

По его словам, подход регионального правительства Брюсселя направлен на интеграцию украинцев, не создавая двойных стандартов для других нуждающихся, и в то же время обеспечивая информационный охват как можно большего числа людей.

Эта стратегия также опирается на поддержку Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), которое сотрудничает с Брюсселем.

В UNHCR подчеркнули, что такие люди, как украинская беженка Коханко-Парандий и гражданка России Клиффорд, были назначены специальными контактными лицом или spoc. Они встречаются с представителями UNHCR один или два раза в неделю, чтобы предоставить агентству обзор того, что происходит с положением украинских беженцев в Брюсселе.