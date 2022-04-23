В Буче эксгумировали 412 тел погибших во время оккупации
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Буче эксгумировали 412 тел погибших во время оккупации города российскими войсками. Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук, пишет издание "Холод".

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В частности, из братской могилы около церкви Андрея Первозванного достали 117 тел погибших, в том числе 30 женщин и двоих детей.

Среди эксгумированных тел, по словам Федорука, — застреленные люди, обгоревшие тела гражданских, несколько военных из Вооруженных сил Украины, а также пациенты больницы, которых не могли похоронить с 24 февраля, так как российские войска не пускали ритуальную службу на кладбище.

Идентификация погибших продолжается.

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