В Cейме Литвы зарегистрирован проект Закона о нейтральном партнерстве

В пятницу в Сейме Литвы был зарегистрирован проект закона о партнерских отношениях, который предлагается узаконить партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополое партнерство.

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В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух лиц (партнеров), с целью создания, развития, сохранения партнерских отношений". Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

Одна из инициаторов проекта, спикер Сейма Литвы и глава Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен отмечает, что институт партнерства в Литве уже записан в Гражданском кодексе, только никак не получалось узаконить его.

"В Литве проживает около 600 000 не заключивших брак взрослых людей, немалая их часть ждет, когда политики реализуют их ожидания, созданные 20 лет назад, когда институт партнерских отношений был предусмотрен в Гражданском кодексе", — сказала спикер Сейма Чмилите-Нильсен.

"Моя установка ясна — у нас не будет полноценного общества, если отдельные его группы будут стигматизироваться, и к ней будут применяться другие права. Это близоруко и морально безответственно. Никакие новые права, предоставляемые сейчас не имеющим их лицам, не ограничивают права, которыми обладают оставшиеся лица", — цитируются слова спикера в пресс-релизе ее бюро. Глава парламента отмечает, что принятие выдвигаемого закона позволит Литве стать 21-ым государством ЕС, которое регламентировало партнерские отношения.

Одна из инициаторов законопроекта, председатель Партии свободы Аушрине Армонате говорит, что цель проекта — "равенство всех пар, в том числе и ЛГБТ, перед законом, достоинство и равноправие".

"Мы надеемся, что Литва, наконец, присоединится к "клубу" стран, обеспечивающих права всех своих граждан, а закон о партнерстве не только будет проводить в жизнь важные правовые изменения, но и покажет, что мы в Литве можем принять разнообразие и никто не заслуживает быть оттесненным на обочину", — говорит Армонайте.

Консерватор Навицкас отмечает, что "Закон о партнерстве не является изобретением Литвы — в государствах, которые не были затронуты коммунистическим тоталитаризмом, такие законы появились десятки лет назад". В проекте: имущественные отношения, представительство В сообщении указано, что Закон о партнерстве будет регламентировать имущественные и неимущественные отношения не заключивших брак, однако проживающих совместно лиц. Он создаст возможность признать совместную частичную собственность или, в случае необходимости, установить иной, устраивающий обе стороны правовой режим имущества.

В проекте предлагается разрешить партнерам наследовать имущество без дополнительных налогов; создаются определенные партнерские обязательства личного характера, то есть уважение, лояльность, обязанность содержать партнера в случае расторжения партнерства. Закон позволит выбрать фамилию партнера или использовать общую фамилию, будет узаконена возможность действовать по доверенности от имени друг друга и в интересах друг друга.

Как предлагается, партнерство по соглашению обоих партнеров может быть расторгнуто нотариусом только в том случае, если у партнеров нет общих несовершеннолетних детей. В ином случае расторжение партнерства будет возможно через суд. Если партнер желает расторгнуть партнерство в одностороннем порядке, он должен обратиться в суд. В проекте закона не предлагается изменить нынешнее правовое регламентирование усыновления. Критики института партнерства высказывали опасения, что с таким законом будет создана возможность усыновления детей лицами одного пола. Предлагается, чтобы Закон о партнерстве вступил в силу я 1 января 2022 года.