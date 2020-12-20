В центр Минска стянули спецтехнику и водометы, начались задержания
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В городах Беларуси в воскресенье пройдет "Марш народного трибунала". Перед мероприятием в столицу стянули спецтехнику, со ссылкой на Tut.by сообщает РБК.

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Издание публикует фотографии автобусов, в которых, как утверждается, находятся силовики, а также водометов и автозаков. Также Tut.by сообщает, что к местам дежурства силовиков подвезли колючую проволоку.

В частности, спецтехника дежурит на улицах Саперов, Пушкинской, Чюрлениса, в микрорайоне Серебрянка.

Участников акций протеста точечно задерживают в разных районах города, также Telegram-каналы сообщили о разгоне колонны из 50 человек.

Местные жители протестуют в двух форматах: выстраиваются в цепи солидарности, в том числе вдоль проезжих частей, а также объединяются в небольшие группы и проходят маршами в разных районах города. Многие несут в руках бело-красно-белые флаги и другую символику.

В знак поддержки белорусы также запускают бело-красные воздушные шары и вывешивают из окон флаги.

20 декабря в Беларуси отмечается День сотрудника органов госбезопасности, пишет DW. Работников КГБ и ветеранов накануне поздравил правитель Александр Лукашенко. В свою очередь инициатива белорусских силовиков за проведение новых выборов "Гонар Айчыны" ("Честь Отечества") указала, что "ветераны спецподразделения "Альфа", которое входит в структуру КГБ, еще 16 августа выступили с заявлением, в котором осудили насилие против мирных граждан, призвали дать правовую оценку произошедшим событиям, а также напомнили руководителям и сотрудникам органов безопасности и правопорядка о присяге белорусскому народу".


Накануне Дня органов государственной безопасности хотели бы напомнить, что ветераны спецподразделения «Альфа», которое...
Опубликовано Гонар Айчыны Суббота, 19 декабря 2020 г.

Акции протеста в Белоруссии проходят с августа. Они начались после того, как на президентских выборах, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с такими результатами и заявила о победе своего кандидата, Светланы Тихановской.

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