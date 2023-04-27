В центральной части Польши обнаружили обломки неопознанного "военного объекта"

Недалеко от польского города Быдгощ обнаружены неопознанного "военного объекта", сообщило Министерство обороны Польши в Twitter. Местные журналисты утверждают, что речь идет о ракете класса "воздух-земля".

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"Части неопознанного военного объекта были найдены в окрестностях Замостья, примерно в 15 км от города Быдгощ", — рассказали в польском оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что безопасности местных жителей ничего не угрожает. На месте инцидента работают полицейские и саперы. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что прокуратура начала расследование инцидента.

Журналисты польской радиостанции RMF утверждают, что рядом с Быдгощем обнаружили ракету класса "воздух-земля" без боеголовки и с надписями на русском языке на корпусе. "Неизвестно, взорвалась ли она. Она достигает нескольких метров в длину и врыта в землю", — говорится в публикации. Как пишут журналисты, обломки обнаружили еще позавчера, но ракета могла упасть за "некоторое время" до этого.

В ноябре 2022 года после массированного удара российской армии по Украине ракета упала на территории Польши, два человека погибли. Киев настаивал, что это была российская ракета. Страны Запада пришли к выводу, что, вероятнее всего, в Польше непреднамеренно упал снаряд украинской ПВО, а ответственность за произошедшее возложили на Россию как агрессора, чьи действия привели к использованию артиллерии.