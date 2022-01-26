В центре Афин прогремел взрыв в жилом доме
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Три человека пострадали в результате сильного взрыва в семиэтажном доме в самом центре Афин. Возник мощный пожар, взрывной волной выбиты стекла в зданиях на расстоянии 200 метров, повреждены автомобили, сообщает euronews.com.

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Инцидент произошел на проспекте Сингру недалеко от одной из главных достопримечательностей столицы Греции — колонн античного Храма Зевса Олимпийского. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.

Взрыв прогремел рано утром в помещениях, где расположены офисы, в это время в здании почти не было людей. Остальные этажи в доме не заселены, квартиры готовились к сдаче.

Движение по проспекту на этом участке было, чтобы собрать обломки. В среду в Афинах объявлен выходной в связи с необходимостью преодолеть последствия мощного снегопада.

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