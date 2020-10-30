В центре Киева автомобиль врезался в толпу людей: двое погибших
Foto: Кадр из видео YouTube

На площади Независимости в центре Киева автомобиль въехал в пешеходов, два человека погибли, еще трое ранены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение патрульной полиции Украины в Facebook.

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Авария произошла днем 30 октября. По предварительным данным, водитель Land Rover наехал на ограничительные конусы на пересечении аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, затем выехал на пешеходную часть площади Независимости. На видеозаписи, опубликованной полицией, видно, как внедорожник сбивает несколько человек.

Движение по Крещатику перекрыто, на месте работают патрульные полицейские. Как передает нацполиция Киева, 66-летний водитель Land Rover не справился с управлением, ведомство проверяет его на состояние опьянения.

Накануне в городе Кемпен под Дюссельдорфом водитель протаранил пешеходов, шедших по тротуару. Один человек погиб, трое пострадали. В полиции не уточнили, был ли наезд намеренным.

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